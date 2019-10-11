Karşıyaka fırtına gibi

Süper Lig’e hızlı giren ve Ufuk Sarıca yönetiminde 2’de 2 yapan Pınar KSK, FIBA Europe Cup’ta da emin adımlarla devam ediyor

Basketbol Süper Ligi'nde 3 yıl sonra yuvaya dönen başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde oluşturduğu güçlü kadroyla sezona 2'de 2'yle lider başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ta da rakibi Boras Basket'i 2 maçta da yenerek gruplara kaldı. Bu sezon Sarıca yönetiminde çıktığı 4 resmi maçı da kazanırken 3 kupa kazandığı eski başarılı günlerine dönüş sinyali veren yeşil-kırmızılılar, Boras'ı deplasmanda 77-70 galip tamamladığı ilk maçın rövanşında da 78-58'le geçti. Kaf-Kaf, geçen sezon çeyrek final oynadığı Europe Cup'ta grup maçları maratonuna 23 Ekim'de başlayacak.



'HEDEFE ULAŞACAĞIZ'



Grubu'nda Spirou, Donar Groningen ve Phoenix Brussels'le eşleşen İzmir ekibi, grupta ilk maçını 23 Ekim'de Belçika'da Spirou deplasmanında oynayacak. İkinci maçta Alman temsilcisi Groningen'i 30 Ekim'de konuk edecek Kaf-Kaf, 6 Kasım'da yine Belçika'da Brussels ile karşılaşacak. Europe Cup'ta hedefini final olarak belirleyen Karşıyaka, grupta çift devreli maçlar sonunda ilk ikiye girmeye çalışacak. Son 3 yılda ligde Play-Off'a hasret kaldıktan sonra bu sezon lig ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapan KSK'de Sarıca, sezon başında çıktıkları eleme turunu geçip Europe Cup'ta ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ