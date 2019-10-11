Takas iddiası

İngiliz basını Fenerbahçe Sportif direktörü Comolli'nin Moses'ı Chelsea'ye geri verip Pulisic'i istediğini öne sürdü

Fenerbahçe'nin devre arasına yönelik çalışmalarıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin, Chelsea'nin kapısını sürpriz bir teklifle çaldığını iddia etti. İddiaya göre; Fransız sportif direktör, Victor Moses'ı devre arasında Londra ekibine geri gönderip, yerine sağ kanat oyuncusu Christian Pulisic'i kiralamak istedi. Haberde Moses'ın dönmesi durumunda Willian ve Pedro ikilisinden daha fazla Chelsea'ye yardımcı olabileceği bildirildi.



5 MAÇTA 2 ASİST



Frank Lampard'ın çalıştırdığı İngiliz ekibinde bu sezon 5 maçta 289 dakika şans bulan Pulisic, iki asist yaptı. Bu arada Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak F.Bahçe, hazırlıklarını sürdürdü.



YÜKSELİŞ DÖNEMİ



Fenerbahçe, geçen sezonun ilk 7 haftasına göre bu sezon daha etkili performans gösterdi. Kanarya geçtiğimiz sezon ilk 7 haftada 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, 2019- 2020 Süper Lig Sezonu'nun ilk 7 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezona göre bu sezon gol ve asistlerde yükselişe geçti. Ekip7 haftada 4 asistle 6 gol atarken, bu sezon 8 asistle 11 gol kaydetti.