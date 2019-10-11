Harikasınız çocuklar

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Mücadele Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 7. haftasında konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 yendi.

48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı faulde arka direkte uygun durumda bulunan Merih Demiral'ın vurduğu top kaleci Strakosha'da kaldı.

50. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu. Kaleci Strakosha, sağına gelen topu yatarak kurtardı.

68. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada Arnavutluk net bir pozisyondan faydalanamadı. Roshi'nin soldan ortaladığı top kaleci Mert Günok'u geçti. Altıpas içinde uygun durumdaki Manaj, meşin yuvarlağı ıskalayınca top auta çıktı.

81. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

87. dakikada konuk takımdan Manaj'ın ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topun sahibi oldu.

88. dakikada Manaj'ın bu kez ceza sahası yayı gerisinden şutunda Mert topu kontrol etti.

90. dakikada A Milli Takım öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Strakosha ceza sahası ön çizgisine kadar çıktı. Savunmada Strakosha ile Ismajli'nin anlaşmazlığında Ismajli'nin kafayla vurduğu top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Milli futbolcu, kafayla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0.

Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 1-0 kazandı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Moldova mücadelesine ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Arnavutluk maçında ilk 11'de Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ı tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu görev yaparken, hücumda Burak Yılmaz ve Cenk Tosun sahaya çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA 100. MAÇ HEDİYELERİ

H Grubu'nda Andorra ile yapılan maçta milli formayı 100. kez giyen Emre Belözoğlu'na, Arnavutluk karşılaşması öncesi hediyeler verildi

Milli maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, deneyimli futbolcuya sırtında 100 yazılı çerçeveli forma hediye etti.

Emre'ye, UEFA tarafından verilen madalyayı Bakan Kasapoğlu takarken, 100. maç anısına şapkasını ise Nihat Özdemir verdi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK



Türkiye ile Arnavutluk arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapan Ülker Stadı'nda, saha kenarındaki led panolarda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajlar yer aldı.

Panolarda, İstiklal Marşı'ndan bölümler döndü. Tribünleri dolduran taraftarlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" tezahüratlarında bulundular.

Karşılaşma öncesinde tribün koltuklarına taraftarlar için binlerce Türk bayrağı bırakıldı, statta büyük bir milli coşku yaşandı.

A MİLLİ TAKIM YAKLAŞIK 5 YIL SONRA KADIKÖY'DE

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk mücadelesiyle yaklaşık 5 yıl sonra Ülker Stadı'nda bir karşılaşmaya çıktı.

Milli takım, Kadıköy'de son olarak 12 Kasım 2014'te Brezilya mücadelesini oynamıştı.

A Milli Takım, özel maçta Brezilya'ya 4-0 mağlup olmuştu.

DORUKHAN TOKÖZ UNUTULMADI

A Milli Takım futbolcuları, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Dorukhan Toköz'ü unutmadı.

Milli futbolcular, ısınma için sahaya "Geçmiş olsun Dorukhan" yazılı tişörtlerle çıktılar.

Öte yandan, Arnavut taraftarlar statta kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.