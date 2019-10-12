Akhisar'ın kayıp golcüsü

TFF 1. Lig'de liderlik koltuğundan inip milli araya zirvenin 1 puan gerisinde dördüncü sırada giren Akhisarspor'da, sezon başında büyük umutlarla Giresunspor'dan transfer edilen santrfor Ergin Keleş formaya hasret kaldı

TFF 1. Lig'de liderlik koltuğundan inip milli araya zirvenin 1 puan gerisinde dördüncü sırada giren Akhisarspor'da, sezon başında büyük umutlarla Giresunspor'dan transfer edilen santrfor Ergin Keleş formaya hasret kaldı. Ligin en tecrübeli isimlerinden olan 32 yaşındaki futbolcu, kulübeyi mesken tuttu.



İLK 11'DE HİÇ OYNAMADI



Akigo'da Keleş hiç ilk 11'de forma giyemezken ileri uçta sezonun ilk haftalarında Hadzic, son 4 maçta ise Cikalleshi oynadı. Oynanan 7 maçın yalnız 3'ünde sonradan oyuna dahil olan Ergin Keleş, toplam 91 dakika sahada kalıp skor üretemedi. Tecrübeli futbolcu yalnız Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Bayburt Özel İdarespor'a evinde seri penaltılarda elendiği maçta 11'de forma giyerek etkisiz performans sergiledi.



SOUMAH DENENİYOR



Akhisarspor, Gineli ön libero Alseny Pipa Soumah'ı deniyor. Takımla çalışan 21 yaşında, 1.74 boyundaki oyuncu teknik heyetten geçer not alırsa ocak ayında sözleşme imzalayacak. Daha önce ülkesinde Atouga ve Portekiz'de Arouca kadrolarında yer alan Soumah, U17 Milli Takımı'nda 6 kez görev yaptı. Yeşil-siyahlılarda, sakatlığı süren Taha ve Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda yer alan Cikalleshi dışında eksik bulunmuyor.