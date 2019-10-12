Denizli sorun çözdü

Denizlispor yönetimi, dün yaptığı toplantıda daha önce Erzurumspor’u çalıştıran deneyimli teknik adam Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı, imzalar bugün atılacak

Süper Lig'e süper bir başlangıç yapıp 3 maçta 7 puan toplayan ardından da düşüşe geçen Denizlispor'da yönetim, teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırırken, Ege ekibi istediği teknik adamı nihayet buldu. Yeşil-siyahlı yönetim, gündemine aldığı Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam ve Mesut Bakkal ile görüşme yaparken, dün toplanan yönetim kurulu takımı daha önce Erzurumspor'u çalıştıran Mehmet Özdilek'e takımı teslim etti. Deneyimli teknik adamla bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sezon sonuna dek sözleşme imzalanacak. Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla, futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat'ın İstanbul'da Özdilek ile görüştüğü ortaya çıktı.



3.5 MİLYON TL İSTEDİLER



Yönetim, gündemine aldığı ve görüştüğü teknik direktörlere yıllık 2 milyon TL ücret teklif etmişti. Yapılan görüşmelerde Tolunay Kafkas, Samet Aybaba ve Ertuğrul Sağlam 3.5 milyon TL isteyince anlaşma sağlanamamıştı.



6 TAKIM ÇALIŞTIRDI



Denizlispor yönetiminin sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı teknik direktör Mehmet Özdilek, kariyerinde 6 takım çalıştırdı. 53 yaşındaki teknik adam, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Ç.Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Konyaspor ve Erzurumspor'da görev yaptı. 'Şifo Mehmet' lakaplı Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alıyor.



RECEP NİYAZ 3 HAFTADIR YOK!



Denizlispor'un 11'deki tek yerli ismi olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Niyaz, son 3 haftadır kayıplarda. Horoz'da geçen sezon 34 maçın 32'sinde ilk 11'de başlayan Recep Niyaz, Süper Lig'de gözden düştü. 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un ligdeki ilk golünü G.Saray'a karşı atan yıldız futbolcu, son 3 maçta ilk 11 yüzü göremedi. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından Denizlispor'un sahaya 10 yabancı oyuncu ile çıkmasına isyan etti. Taraftarlar, takımın değerlerine sahip çıkmadıklarını belirterek, "Recep Niyaz'ı yedirtmeyiz" mesajları yazdı.