Harikasınız çocuklar

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Türkiye, İstanbul’da sayısız fırsat harcadığı maçta Arnavutluk’u son dakikada golcüsü Cenk Tosun’un attığı müthiş golle devirdi ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj elde etti

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda fırtına gibi esen Türkiye A Milli Futbol Takımı dün İstanbul'da ağırladığı Arnavutluk'u son dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Maça Türkiye oldukça atak başladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, müsait pozisyonda plase vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. 44'te Burak Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci Strakosha topa sahip oldu. 45+5'te yaklaşık 30 metreden Manaj'ın serbest atışında baraja çarpan topu kaleci Mert son anda uzanarak kornere çeldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi



GOL UZATMADA GELDİ



47'de Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Merih Demiral müsait durumda istediği vuruşu yapamadı. 54'te Emre'nin kullandığı serbest atışta arka direkte Çağlar topa dokunamadı. 70'te Zeki ceza alanına çalımlarla girdi, yerden sert ortasına kimse dokunamayınca önemli bir gol fırsatı kaçtı. 75'te Roshi, soldan ceza alanında son çizgiye kadar indi. Kale önüne ortasında Manaj topa dokunamadı. 90'da geriden atılan uzun topta kaleci Strakosha ve İsmajli çarpıştı. İkiliden seken topu önünde bulan Cenk kafa ile topu boş kaleye gönderdi: 1-0. Türkiye, gruptaki liderliğini sürdürürken, gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj kazandı.



11 EKİM UĞURU



Türkiye, Arnavutluk mücadelesine kadar geçen sürede 11 Ekim'de çıktığı 9 karşılaşmada da kaybetmedi. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken 4 kez de berabere kaldı. Milli Takım ilk olarak 11 Ekim 1995'te Euro 96 Elemeleri'nde İzlanda, son olarak da 11 Ekim 2018 tarihinde özel maçta Bosna- Hersek karşısında 0-0'lık skorlarla sahadan beraberlikle ayrıldı.



MEHMETÇİK'E TAM DESTEK



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı'na dün Şükrü Saracoğlu Stadı'nı dolduran futbolseverler büyük destek verdi. Tribünleri dolduran taraftarlar "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" ve "Vatan Sana Canım Feda" tezahüratları ile Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere moral desteği sağladı. A Milli Futbol Takımı, 90. dakikada Cenk'in golü sonrası müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi. Türkiye-Arnavutluk karşılaşmasında şehit aileleri de tribündeki yerlerini alarak milli takıma destek verdi. Maraton alt tribününde yerlerini alan aileler maç öncesinde 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı açarak cephede görev yapan askerlere destek mesajı verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da dün maçı izledi.



GÜNEŞ'TEN KADROYA AYAR



Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı ilk 11'inde son oynanan Moldova maçı kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Güneş, orta sahada İrfan Can'ın yerine Mahmut Tekdemir'e, Dorukhan Toköz yerine Emre Belözoğlu'na, ileri uçta ise Kenan Karaman yerine Hakan Çalhanoğlu'na ve Deniz Türüc'ün yerine ise Burak Yılmaz'a şans verdi. Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan son oynanan lig maçında sakatlanınca kadrodan çıkarılmıştı.



SARAÇOĞLU'NDA TARİHİ GÜN



A Milli Takım, Arnavutluk karşılaşmasıyla birlikte 1796 gün sonra Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda milli maça çıktı. Türkiye, bu statta son karşılaşmasını 12 Kasım 2014'te özel maçta Brezilya ile oynarken, mücadeleden 4-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekip, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bu karşılaşmaya kadar oynadığı 16 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



FRANSA DA KAZANDI



H Grubu'nda dün oynanan günün en önemli maçında Türkiye ile aynı puana sahip olan Fransa, 12 puanla zirveyi takip eden İzlanda'ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçta konuk ekip Fransa, 66. dakikada Giroud'un ayağından bulduğu golle kritik deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Puanını 18'e çıkaran Fransa, Türkiye son dakikada bulduğu golle kazanınca averajla ikinci sırada yer aldı. Andorra, Moldova'yı 1-0 mağlup etti.