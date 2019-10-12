Karşıyaka zorlu virajda

TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde 11 günde 3 maçta 7 puan toplayan Karşıyaka'yı üst üste iki kritik müsabaka bekliyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde 11 günde 3 maçta 7 puan toplayan Karşıyaka'yı üst üste iki kritik müsabaka bekliyor. Alt sıralardaki takımlarla oynadığı üç maçta sadece Fatsa deplasmanında iki puan bırakan Karşıyaka Kemer 2003 ve 1877 Alemdağa'ı k mağlup etti. İzmir ekibi pazar günü deplasmanda grupta ikinci sırada bulunan Esen Erok'a rakip olacak. 15 puanı bulunan İstanbul ekibi attığı 13 golle grubun en skorer takımı. Esen Erok kalesinde sadece 5 gol gürdü. Yeşil-kırmızılılar ligin 9. haftasında ise yeni şampiyonluk adaylarından Kocaelispor'u konuk edecek. 20 Ekim Pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak karşılaşmada Kaf- Kaf'ın en büyük kozu taraftarı olacak. Karşıyaka'da Kemerspor 2003 karşısında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Arif Cılak'ın cezası bitti. Teknik heyet şans verdiği taktirde Arif de takımındaki yerini alabilecek.



KSK ÇARŞI MAÇA GİDİYOR



Karşıyaka yarın deplasmanda Esenler Erok'a konuk olacak. Yeşil-kırmızılıları İstanbul'a akın etmek için seferberlik başlattı. Maça gitmek isteyen taraftarların bugün saat 17.00'ye kadar Karşıyaka Taraftar Derneği'ne isim yazdırması gerekiyor. Otobüslerin bu gece yarısından sonra Osmanbey Parkı'ndan kalkması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ