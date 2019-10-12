Lato bombası

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Göztepe, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kolları erken sıvadı. Tamer Tuna, yönetimden Bursasporlu Iasmin Latovlevici'nin alınmasını istedi.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Göztepe, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kolları erken sıvadı. Sezon başında kadrosuna 11 yeni transfer yapan sarı-kırmızılılar, ocak ayında savunmayı güçlendirmek için harekete geçiyor. Takıma yeniden kazandırılan Leo Schwechlen'den beklediği verimi alamayan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, yönetimden Bursasporlu Iasmin Latovlevici'nin alınmasını istedi. Yönetim bu gelişme üzerine futbolcuyla bağlantıya geçti. Yeşilbeyazlı ekibin Süper Lig'den küme düşmesi sonrasında 1. Lig'de mücadele eden 33 yaşındaki savunmacının Göz-Göz'ün teklifine olumlu baktığı öğrenildi. Bursa ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Latovlevici, için yeşil-siyahlı yönetimle önümüzdeki günlerde masaya oturması beklenen başkan Mehmet Sepil, uygun bonservisle bu transferi noktalamayı planlıyor.



GALATASARAY'DA DA FORMA GİYDİ



Göztepe'nin gündeminde olan 33 yaşındaki Ruman futbolcu Iasmin Latovlevici, Timişora, FCSB, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'da oynadı. Tecrübeli oyuncu bu sezon Bursaspor formasıyla da geride kalan 7 maçta da forma giydi



BORGES YOLCU



Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, Kosta Rikalı orta saha oyuncusu Celso Borges'i sildi. Borges ile yolların ocak ayında kesin olarak ayrılması bekleniyor. Transferin son gününde orta alana Mossoro ve Soner'in transfer edilmesiyle forma giymesi zora giren Kosta Rikalı, son 5 maçta iki kez yedek soyunurken forma giyme şansı bulamadı. Borges Beşiktaş ile oynanan maçta sahada yer almış performansıyla vasatı aşamamıştı.



RAKİP MENEMEN



Süper Lig ekibi Göztepe, milli arada TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor ile bugün İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmaya seyirci alınmayacak. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, eksikleri görme açısından iyi bir prova olacağını söyledi. Tuna, "Futbolcularımızın son durumuna bakacağız" diye konuştu.



GÖZ-GÖZ'DE SARI KART ALARMI



Göztepe'de son haftalarda artan kart sayısı sonrası teknik heyetten futbolculara uyarı geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 7 haftada 17 sarı, 2 de kırmızı kart görürken en hırçın takımlar arasında yer aldı. Göz-Göz, G.Birliği, Beşiktaş, G.Saray ve Gazişehir'in ardından en hırçın 5. ekip olurken, savunma oyuncusu Cristian Titi de 3 sarı kartla ceza sınırına dayandı. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart gören Poko ve kaleci Beto, ikişer maç ceza alarak takımı yalnız bıraktı.