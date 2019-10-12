Tatos umut dolu

Altay'ın Yunanlı yıldızı, "Bursa galibiyetiyle mükemmel hava yakaladık. Bunu sürdürüp daha üst sıraları hedefliyoruz" dedi

TFF 1. Lig'de 12 puanla altıncı sırada yer alan ve zirveyle arasında 2 puan fark kalan Altay'ın başarılı orta saha oyuncusu Tatos üst üste oynayacakları Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor maçları öncesi iddialı konuştu. Bursaspor maçında 1 gol 1 asistlik performansla galibiyetin mimarlarından olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bursaspor maçındaki üç puan bizim için çok büyük bir moral oldu. Sıralamada üst sıralara yükseldik ancak bunun devam etmesi gerekiyor. İçinde bulunduğumuz havayla daha iyi işlere imza atacağımıza eminim" dedi.



MENEMEN İYİ GELİYOR



Menemen İlçe Stadı'nın kendilerine olumlu yansıdığını ileten yıldız, "Atatürk Stadı olimpik bir stadyum, taraftarımıza keyif vermiyor. Menemen öyle değil. Taraftarın yarattığı atmosfer bize güç kattı. Sanki yıllardır o stadyumda oynuyoruz. Bu atmosferi özlemişiz. Taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman neler yapabileceğimizi kanıtladık. Yaptığımız izinle ailemizle özlem giderdik. Takım içindeki herkesin yüzü gülüyor. Hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



SİYAH-BEYAZLILAR MARATON TRİBÜNÜNDE



20 Ekim Pazar günü Altınordu ve Altay arasında Doğanlar Stadı'nda oynanacak İzmir derbisi öncesinde ev sahibi konumunda bulunan kırmızı- lacivertliler büyük bir jest geldi. Altınordu kurmayları misafir takım tribün kontenjanını kaldırdığını ve Altay taraftarına maraton tribününü verdiğini açıkladı. Siyah-beyazlı yönetimin yaptığı yazılı açıklamada, "Fair-Play ruhuyla kontenjan sınırı koymadan taraftarımıza kapılarını açan Altınordu yönetimine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ