Akhisar ‘Süper’ olacak

Milli arayı yoğun tempoda çalışarak geçiren ve Eskişehirspor mücadelesine hazırlanan yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü Altıparmak, “Hep beraber şampiyon olacağız” dedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, milli ara dönüşü ligin 8. haftasında konuk edeceği Eskişehirspor maçının hazırlıklarını neşe içinde sürdürürken, teknik direktör Mehmet Altıparmak, umut dağıttı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nin bakımda olması sebebiyle antrenmanlarını Akhisar Şehir Stadı'nda yapan Akigo, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarına devam ediyor.



'HATA İSTEMİYORUM'



Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "7 haftalık bir periyot bitti. Özellikle son 4 haftada çok iyi maçlarımız oldu ama son Giresun maçı skor olarak bize yakışmadı. Lig uzun maraton, herkesin herkesi yenebileceği bir ligde oynuyoruz. Biz konum olarak şimdi bütün takımların hedefindeyiz. Bu yüzden hep güçlü olmalıyız. Birlik beraberliğimizi daha çok sahaya yansıtacağız. Formayı kim hak ediyorsa o oynayacak. Oyuncularımla konuştum. Ligde alınacak mağlubiyetler, beraberlikler olacak ama bizim tek hedefimiz var. Mayıs ayında şampiyonluk. Biz de bunu yapacağız. Hep beraber şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin, bu takım Süper Lig'e geri dönecek" dedi.



'TARAFTARLARA ÇAĞRI'



Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Yüreğiyle bizi destekleyen bütün taraftarlara teşekkür ediyoruz" dedi. Altıparmak, "Bizi daha fazla desteklesinler. Eskişehir maçında da tribünlerimizi dolu görmek istiyoruz. Ben başka takımla çalışırken Akhisar Stadı'nın dolu olduğunu o, statta yer olmadığını biliyorum. Bu potansiyel var, sadece bunu ortaya çıkarmak gerekiyor. Bunu onların desteğiyle, bizim de alacağımız galibiyetlerle en üst seviyeye çıkaracağız" dedi.

KENAN MOLLA