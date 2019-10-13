Altay doğru yolda

TFF 1. Lig'de 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 12 puanla 6. sırada yer alan Altay'da, teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularının fiziksel olarak istedikleri seviyeye yaklaştığını dile getirdi.

TFF 1. Lig'de 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 12 puanla 6. sırada yer alan Altay'da, teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularının fiziksel olarak istedikleri seviyeye yaklaştığını dile getirdi. Takımın form grafiğinin her geçen gün arttığını söyleyen Karafırtınalar, "Milli takım arası bize fazlasıyla iyi geliyor. Bu tempoyla devam edeceğiz. Futbolcuların morali yerinde, güçlendikçe özgüvenleri de artıyor. Bu oyunumuza da yansıyacak" diye konuştu. Altınordu ile oynayacakları derbiye hazırlandıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "İlk 7 haftada beklentileri karşıladığımızı düşünüyorum. 1-2 puan daha alabilirdik, Keçiörengücü maçını kazanabilirdik, lider de olabilirdik. Ancak biz arkaya bakmıyoruz, önümüzde çok değerli bir İzmir derbisi var. Kazanırsak prestij ve puan anlamında avantajlı hale gelip, Play-Off hattındaki yerimizi koruyacağız. Derbiye tüm takım olarak bu bilinçle hazırlanıyoruz. İnşallah kazanırız" dedi.



MENEMEN STADI İYİ GELDİ



Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Bursa'yı mağlup ettikleri maçta Menemen İlçe Stadı'nda oluşan ambiyansın kendilerine katkı sağladığını dile getirdi. Atatürk Stadı'nda taraftar desteği konusunda sıkıntı çektiklerini ifade eden Karafırtınalar, "Menemen'de taraftarın desteğini daha fazla hissettik. Atatürk Stadı rakip takımlar için çok rahat bir deplasman oluyor. Menemen'de ise deplasman havasını hissettirdik. Taraftarın coşkusuyla daha etkili bir takım olduk" yorumunu yaptı.