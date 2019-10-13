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teslim oldu

Altınordu teslim oldu
Giriş Tarihi: 13.10.2019

, milli arada ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti. Denizlispor'un yeni teknik direktörü , karşılaşmayı başkan ile birlikte protokol tribününde izledi.

Altınordu, milli arada Denizlispor ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti. Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşmayı başkan Ali Çetin ile birlikte protokol tribününde izledi. 30'da Recep'in kafa vuruşunda yere seken top, Burak'ın göğsüne çarpıp havalandı. Kaleci Ali topu kontrol etmek isterken eline çarpan meşin yuvarlak kaleye girdi. 1-0. 45+1'de Recep'in pasında topla buluşan Burak plase bir vuruşla kaleci Ali'nin solundan topu filelere gönderdi: 2-0. 46'da Muhammed'in derinleme pasıyla buluşan Anıl, yerden düzgün vuruşla kaleci Stackhowıak'ı avladı: 1-2 52'de Sedat penaltı noktası yakınlarından yerden sert vurdu: 3-1. 72'de Zeki'nin ara pasına hareketlenen Estupınan'ın vuruşunda top üst direkten geri döndü. 80'de İzmir ekibinde Anıl'ın şutunda top üstten auta çıktı. Altınordu maçı 3-1 kaybetti.

SEBAHATTİN ALP

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