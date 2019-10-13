Aslan'dan yıldız avı

G.Saray'ın devre arasında kadrosunda büyük değişikliğe gitmesi beklenirken, birçok yıldız isim sarı-kırmızılı ekiple anılıyor. G.Saray, Milan'dan Hakan, Monaco'dan Onyekuru ve Aurora'dan Camacho'yu kadrosuna katmak istiyor

G.Saray'ın devre arasında kadrosunda büyük değişikliğe gitmesi beklenirken, birçok yıldız isim sarı-kırmızılı ekiple anılıyor. Sarı-kırmızılıların Milan formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile flört halinde olduğu konuşulurken oyuncunun da Türkiye'de oynamaya olumlu baktığı konuşuluyor. Hakan Çalhanoğlu ile birlikte orta sahaya bir takviye daha düşünen Aslan, Bolivya'nın Aurora takımında oynayan Daniel Camacho ile de yakın temasla. 20 yaşındaki genç yıldız adayının İngiltere'den de kendisini takip eden takımlar olmasına rağmen Avrupa'ya Galatasaray'dan adım atmanın daha doğru bir karar olacağına inandığı için teklifi kabul ettiği bildirildi.



ONYEKURU DÖNÜYOR



Monaco forması giyen Henry Onyekuru'yu yuvaya döndürme planları da sürüyor. Öte yandan Luyindama, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinin takibine girdi. Alınan bilgilere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Wolverhampton, Luyindama'yı yakından izliyor.



MUSTAFA CENGİZ YİNE BOMBALADI



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, elde ettikleri başarıların bir takım kesimleri rahatsız ettiğini belirterek, camiadan 'Galatasaraylı duruşlarını' bozmamalarını istedi. Cengiz, "Dışımızda çok ciddi şer odakları var. Öfke ile onların tuzağına düşmeyelim. Biz Galatasarayız, belli bir kültürden geliyoruz. O kültürde onların seviyesine inemeyiz. Onlara öyle cevaplar veririz ki altından da kalkamazlar!" dedi.