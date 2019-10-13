F.Bahçe’den yeni hamle

Fenerbahçe Ocak ayı transfer dönemindeki ilk planını belirledi. Sarı-lacivertliler Milan forması giyen Ricardo Rodriguez için transfer çalışmalarına başladı

Fenerbahçe Ocak ayı transfer dönemindeki ilk planını belirledi. Geride kalan 7 haftada Hasan Ali'nin sakatlığı sebebiyle sol bekte Dirar'ı oynatan bu oyuncunun da fıtık ameliyatı olması sebebiyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler bu bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı. Lazio'nun satışa koyduğu 34 yaşındaki Rumen sol stoper Stefan Radu ile ilgilenen ancak Ersun Yanal'ın bu ismi veto etmesiyle yeniden arayışa geçen sarı-lacivertliler Milan'ın başarılı yıldızı Ricardo Rodriguez'e yeşil ışık yaktı.



BAŞKA TAKIMLAR DA TALİP OLDU



Milan'ın devre arasında gönderme kararı aldığı İsviçreli oyuncunun menajerler tarafından Fenerbahçe dışında Almanya ve İspanya'dan da bazı takımlara önerildiği bildirildi. Bilindiği üzere bir süre önce G.Saray'ın oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü. Kanarya'nın sol bek transferi dışında sağ beke de takviye yapmasının gündemde olduğu konuşuluyor.



DÖRT MAÇTA OYNADI



Rodrıguez bu sezon 4 kez Milan formasını giydi ve 342 dakika sahada kaldı. Son üç sezondur İtalyan ekibinde görev alan futbolcu buraya Wolfsburg'dan gelmişti. 6 sezonluk Wolfsburg macerası sonrası Milan'ı seçen Rodriguez İsviçre Milli Takımı'nda da şu ana dek 66 kez görev aldı ve 8 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.



BOURNEMOUTH VEDAT'I İSTİYOR



İngiliz basını, Bournemouth'un F.Bahçe'nin golcüsü Muriç'i kadroya katmak için harekete geçtiğini duyurdu. İngiliz ekibinin, süper golcüsü Callum Wilson'ı Manchester United'a kaptırması ihtimaline karşı Kosovalı forveti gündemine aldığı kaydedildi.



MANCHESTER İDDİASI



Daha önce Tottenham Hotspur, Napoli, Lazio ve Fiorentina gibi takımlarla adı anılan Vedat Muriç'in Kırmızı Şeytanlar'ın da listesinde olduğu iddia ediliyordu. Bu arada Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Bernard Challande'nin, Muriç'i 14 Ekim'deki Karadağ maçını düşünerek Cebelitarık ile oynanacak özel karşılaşmanın 11'ine almadığı bildirilmişti.