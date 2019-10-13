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tarihe geçti

İbrahim Çolak tarihe geçti
Giriş Tarihi: 13.10.2019

'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen 'nda , halka aletinde 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda İbrahim Çolak, halka aletinde 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Milli cimnastikçi ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

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