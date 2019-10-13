Kaf-Kaf Bursa’da terliyor

Basketbol Süper Lig'de Teksüt Bandırma ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi yenerek 2'de 2 yapan Pınar Karşıyaka bugün deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak.

Basketbol Süper Lig'de Teksüt Bandırma ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi yenerek 2'de 2 yapan Pınar Karşıyaka bugün deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Ligde ilk iki karşılaşmayı kayıpsız geçen yeşil-kırmızılılar. Bursa deplasmanında da kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Frutti Extra Bursaspor da Tofaş ve Darüşşafaka Tekfen'i yenmeyi başardı. Ligde iki namağlup ekibin mücadelesinde kazanan taraf büyük bir avantaj elde edecek.



KARŞIYAKALILAR ALINMIYOR



Bu sezon ligde ve FIBA Europe Cup'ta oynadığı 4 resmi karşılaşmanın hepsini kazanarak başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yoluna kayıpsız devam eden Pınar Karşıyaka, Bursa deplasmanında da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Öte yandan Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka maçında misafir takım taraftarının maça alınmamasına karar verdi. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Karşıyakalılar izleyemeyecek. Ligin ikinci yarısında İzmir'de oynanacak müsabakaya da Bursalıların alınmaması bekleniyor.