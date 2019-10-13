Kaf-Kaf seri peşinde

TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı 3 maçta gol yemeden 7 puan toplayan Karşıyaka, bugün Esenler Erokspor'la deplasmanda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı 3 maçta gol yemeden 7 puan toplayan Karşıyaka, bugün Esenler Erokspor'la deplasmanda karşılaşacak. Esenler Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Maçı hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek. Çarşamba mesaisinde evinde Kemerspor 2003'ü dize getiren KSK, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Yeşil-kırmızılı ekipte orta saha oyuncusu Arif Cılak'ın kırmızı kart cezası sona erdi. İzmir temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor. Grupta Esenler Erok, 15 puanla ikinci sırada yer alıyor. Düşme hattına kadar geriledikten sonra çıkışa geçen KSK ise 8 puanla Play-Off yarışına ortak olmaya çalışıyor.



'ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'



Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Tolungüç, "Rakiplerimizin konumu bizi hiç ilgilendirmiyor. İstanbul'dan arzu ettiğimiz sonuçla İzmir'e dönecek potansiyele sahibiz. Bunu da başaracağız" diye konuştu.