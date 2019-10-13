Kartal'da Gerrard sesleri

Beşiktaş'ta seçim telaşı yaşanırken Steven Gerrard iddiaları siyahbeyazlı camiada büyük heyecan yarattı. İngiltere'den Daily Record'un haberine göre siyah-beyazlı ekipte seçim öncesi bazı başkan adaylarının gözü Gerrard'da

Beşiktaş'ta seçim telaşı yaşanırken Steven Gerrard iddiaları siyahbeyazlı camiada büyük heyecan yarattı. İngiltere'den Daily Record'un haberine göre siyah-beyazlı ekipte seçim öncesi bazı başkan adaylarının gözü Gerrard'da. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın iyi bir başlangıç yapamamasından dolayı Gerrard isminin gündeme geldiği konuşulurken, İngiliz çalıştırıcının ise şu aşamada bu teklife sıcak bakmayacağı konuşuluyor. Rangers'ta başarılı bir dönem Gerrard, Avrupa Ligi ve ligde yoluna devam ediyor. Rangers, 8. hafta itibariyle 21 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.



ANKARAGÜCÜ HAZIRLIĞI



Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda MKE A.Gücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmana milli takım kampında bulunan oyuncular ile tedavileri süren Oğuzhan Özyakup, Georges N'Koudou'nun katılmadığı aktarıldı.



SERDAR ADALI'DAN DOBRA AÇIKLAMALAR



Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Kendisinin Fikret Orman yönetiminin devamı olduğu söylemlerinin yanlış bir söylem olduğunu söyleyen Adalı, "Ben kimsenin devamı değilim" dedi. Adalı ayrıca Çebi ile birleşme konusunda ise artık geç kalındığını ifade etti. Adalı, "Ben Beşiktaş'a Fikret Orman'la gelmedim. Bizim öncelikle camiayı tek yumruk haline getirmemiz lazım. Yönetim taraftardan, taraftar da camiadan koptu. Birbirimizle uğraşmaktan dışarıyla ilgilenemedik. Dağınıklık var ve bunu toparlamak lazım" dedi. Mali tabloyu düzenlemek için gereken çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekleyen Adalı, "Göreve gelmemiz halinde, Ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarımız olacak. Bir tane santrfor almak istiyoruz. Orta sahaya da bir takviye yapabiliriz" dedi