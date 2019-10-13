Özdilek dümende

Süper Lig’de 12 yıldır çalıştığını vurgulayan Özdilek, “”Denizlispor camiasını ve takımını tanıyorum. İnanmasam gelmezdim. Süreç kolay değil. Dersime iyi çalışırım. Yerimizi sağlamlaştıracağız” dedi

Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yönetim, Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen Özdilek için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza törenine Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Süper Lig'de 12 yıldır çalıştığını ifade eden Özdilek, "Denizlispor camiasını ve takımı yakından tanıyorum. Doğru bir takıma geldiğime inanıyorum. Süreç uzun ve kolay değil. 9 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönmek Denizlispor için kolay değildi. Ligin daha dalgalı geçeceğini düşünüyorum. Oyuncu grubuna inanıyorum. Buraya daha iyi şeyler yapmak için geldim. Dersine iyi çalışan bir adamım. Milli arayı iyi değerlendireceğiz" dedi.



'İSTİKRARI YAKALAYACAĞIZ'



Özdilek şöyle devam etti:

"Biz ligde yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Son 5 maça bakıldığında takımda sıkıntılı bir süreç var gibi. Ancak çok tecrübeli oyuncularımız var. Bu sürece hazırız. Gelebilecek her türlü hedef için hazırız. Bu ligin istikrarlı bir takımı olmak istiyoruz. Camia olarak Fenerbahçe maçına hazır olacağız. Burası Denizli bizim evimiz. Bizden kolay puan alamazlar. Belirleyici olan biz olacağız. Kendi evimizde oynadığımızı hissettireceğiz. Camianın dinamiklerini çok iyi bilen bir ekibiz, her şey Denizlispor için daha iyi olacak."



RODİGOL DEPREMİ



Süper Lig'de son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilerek çıkışa geçemeyen ve teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırıp Mehmet Özdilek'le anlaşma sağlayan Yukatel Denizlispor'da golcü Hugo Rodallega'dan şok haber geldi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yeni Malatyaspor maçının 87. dakikasında Murat Yıldırım ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Rodallega'da esneme, kemik ödemi ve bağında yırtık tespit edilirken, oyuncunun Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.

SEBAHATTİN ALP