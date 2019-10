Sıra geldi Fransa’ya

EURO 2020 yolunda büyük avantaj yakalayan Milliler, gözünü güçlü rakibine çevirdi. Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçta yendiği Fransa'yı yine yıkma planları yaparken teknik direktör Şenol Güneş kadro değişikliği planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı Çağlar ve Yusuf ile başlayıp tek forvete dönecek

Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenerek finallere katılma yolunda önemli bir engeli geçerken gözünü yarın Fransa ile oynayacağı kritik randevuya çevirdi. Millilerimiz ilk karşılaşmada 2-0 mağlup ettiği Fransa engelini geçip hem rakibi ile arasındaki puan farkını açarak zirvede yalnız kalmak hem de bir sonraki maçtaki İzlanda mücadelesine çok rahat çıkmayı hedefliyor.



HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEK



İki maçtan puan çıkartamamamız sıkıntı yaşamamız anlamına geliyor. Şenol Güneş'in Fransa'ya karşı oynayacağımız randevuda Arnavutluk maçının kadrosuna göre değişikliğe gitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının Çağlar Söyüncü'yü 11'de oynatıp Kaan'ı kulübeye çekeceği ortada Yusuf ile başlayacağı konuşuluyor. Yusuf'un oynamasıyla birlikte Hakan Çalhanoğlu'nun yedek soyundurulacağı kaydedilirken çift forvetten vazgeçip orta sahayı kalabalık tutması sürpriz sayılmayacak. Ayyıldızlılarda sakatlıkları nedeniyle Kaan ve Mahmut idmana katılamazken durumlarının bugün netleşeceği gelen haberler arasında.



MERİH DEMİRAL TAM NOT ALDI



Kariyerini İtalyan devi Juventus'ta sürdüren Merih Demiral, milli formayla sergilediği performansla tam not aldı. Savunmada eksik kaldığımız anlarda hızıyla iki kritik atağı önlemeyi başaran Merih, 90 dakika boyunca girdiği 15 ikili mücadelenin 13'ünü kazanırken, kafa toplarında da 10'da 9'la oynadı. İşte sosyal medyada Merih ile ilgili yapılan bazı yorumlar: "Emre'den sonraki kaptana merhaba diyelim. Ne Hakan, ne Burak ne de bir başkası. Kaptanlık sana yakışır.", "Merih Demiral... Daha iyisi yok.", "Sarri hocam bazı gerçekleri gör artık. Merih Demiral gibi.", "Stoper değil sanki tank. "Adı Merih değil Merihano olsaydı, Juventus'ta da banko oynardı."



GÜNEŞ'İN KRAVATI GÜNDEM YARATTI



Şenol Güneş'in bordo-mavi kravatı gündem yarattı. Sosyal medyada tecrübeli çalıştırıcının bordo-mavi renklerde kravat takması eleştirilirken sonuçtan çok kravatın konuşulmasına olan tepkiler de fazlaydı. Maç sonunda konuyla ilgili açıklama yapan Güneş ise "Türkiye'nin en üzüntülü olduğu dönemde anlamsız bir şey konuşuyoruz. Futbolu bile konuşmak istemezken kıyafetlere giriyoruz. Sponsor veriyor biz giyiyoruz. Aklımızın ucundan geçmez. Ne renk giyersek giyelim kanımız kırmızı" yorumunu yaptı.

Emre'den kötü haber

A Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Milli futbolcunun çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun sakatlığından dolayı yarın oynanacak Fransa maçında görev alamayacağı açıklandı. Ancak milli futbolcu kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğini belirtti



GALİBİYET MEHMETÇİK'E ARMAĞAN



Arnavutluk maçının son dakikasında Cenk Tosun'un attığı golün sonrası asker selamı veren A Milli Takım, soyunma odasında büyük coşku yaşadı. Ay-yıldızlı ekibimizde teknik heyet ve futbolcular, soyunma odasında asker selamı vererek galibiyeti Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e adadı. Kaptan Emre Belözoğlu, "Bir milli maçtan sonra, önemli bir galibiyetten sonra bizi milli kahraman ilan ediyorlar. Bunlar bizi ne kadar mutlu etse de bizim gerçek kahramanlarımız şu an sınırda, operasyonda" yorumunu yaptı.



UEFA'DAN SKANDAL AÇIKLAMA



Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldığı karşılaşma sonrası UEFA'dan skandal bir açıklama geldi. Milli takımın 90. dakikada attığı golden sonra Mehmetçik'e hediye ettiği asker selamının inceleneceği duyuruldu. UEFA İletişim Direktörü Phlip Townsend "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir" dedi.