Akhisar yeni çıkış peşinde

Giresun yenilgisini telafi etmek isteyen yeşil-siyahlı takım, cuma günü konuk edeceği Eskişehirspor’u gözüne kestirdi, Altıparmak, takımına uyarılar yaptı

TFF 1. Lig'de Giresunspor yenilgisiyle liderlikten inip milli araya zirvenin 1 puan gerisinde giren Akhisar'da, gözler cuma günü 19.00'da oynanacak 8. hafta mücadelesi olan Eskişehirspor randevusuna çevrilirken, ligin uzun bir maraton olduğunu belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, yeniden çıkış yakalayacaklarını söyledi, oyuncularına önemli uyarılar yaptı.

'KONSANTRE OLMALIYIZ'

Eskişehir maçında hata istemediğini belirten Altıparmak, şöyle konuştu: "Hiçbir maçın garantisi yok. Sahada mücadele etmezsek hüsran yaşarız. Bütün maçlar çok zor, onun için iyi konsantre olmamız gerekiyor. Eskişehir sınavını çıkış maçı olarak görüyoruz. Biz bütün takımların hedef takımıyız. Ondan dolayı hep güçlü olmalıyız. Birlik beraberliğimizi daha çok sahaya yansıtacağız. Taha Yalçıner dışında sakat oyuncularımızın takıma dönmesiyle uzun süre sonra tam takım çalışmaya başladık. Elmar Bjarnason cezalı. Bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Eskişehir karşılaşmasında tribünlerimizi dolu görmeyi arzuluyoruz."



KENAN MOLLA