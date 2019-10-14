Aydın'ın gururu Rabianur

Antalya'daki Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ikinci olmayı başaran Rabianur Uslu, kentte 'Yılın Sporcusu' olarak seçildi

Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda 63 kiloda dünya ikincisi olan Rabianur Uslu, Aydın'da yılın sporcusu seçildi. Uslu, 'Yılın sporcusu' ödülünü Amatör Spor Haftası etkinliklerinde aldı. Antalya'da 65 ülkeden 805 sporcunun katılımıyla düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılan Aydın Kung Fu Spor Kulübü Sporcuları Sudenur Atalay 38 kiloda dünya üçüncüsü, Elif Hayriye Yılmaz 48 kiloda, Rabianur Uslu ise 63 kiloda dünya ikincisi olmuştu. Elde ettikleri başarılarla Aydın'ın gururu olan sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikte plaketle onurlandırıldı.

TEBRİKLER USLU'YA

Muay Thai'de son dönemde önemli başarılara imza atan Rabianur Uslu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aydın'da yılın sporcusu seçildi. 'Yılın sporcusu' plaketini alan Uslu, mutluluğu takım arkadaşları ve antrenörü Murat Kaya ile paylaştı. Antrenör Kaya, başarısından dolayı Rabia'yı tebrik etti.

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