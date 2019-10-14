Fener’in B planı

Sarı-lacivertli yönetim, talipleri artan Muriqi’nin transferi halinde Hırvat golcü Nikola Kalinic’i kadrosuna katacak

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için B planını oluşturdu. Sarı-lacivertliler, sezon başında Ç.Rize'den transfer edilen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin taliplerinin artması nedeniyle önlem almak için kolları sıvadı. Muriqi'nin ara transfer döneminde satılması halinde Kanarya, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in Roma'da kiralık olarak forma giyen yıldızı Nikola Kalinic'i kadrosuna katacak. Muriqi'yi iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmayı göze alan Fenerbahçe, Kalinic için temaslara başladı. Hırvat golcünün menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu geçerken, Başkan Ali Koç, Muriqi'nin kulüpteki geleceğine göre transferi hızlandıracak. Sezon başında da F.Bahçe'nin gündemine elen Kalinic, Roma formasıyla Avrupa ve Serie A'da toplam 4 maça çıkarken henüz golle buluşamadı.



BELÖZOĞLU SANCISI VAR

FENERBAHÇE'DE Emre Belözoğlu sancısı yaşanıyor. Türkiye A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Hemen tedavisine başlanan Emre, sarı-lacivertli ekibin ligde oynayacağı Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.



SOL BEKE ADAY TOLGA CİĞERCİ

FENERBAHÇE'DE üst üste gelen sakatlıklar, sol bekte sıkıntıya neden oldu. Hasan Ali ve Dirar'ın yokluğunda teknik patron Ersun Yanal'ın sol bek için Tolga Ciğerci'yi düşündüğü öğrenildi.