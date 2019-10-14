Manisa tam yol

2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluğa koşan siyah-beyazlı takım, ilk yarısı golsüz biten mücadelede Gümüşhane’yi 84. dakikada Sinan’ın golüyle mağlup etti, seriyi sürdürdü

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk için ter döken Manisa FK, Gümüşhanespor deplasmanında hata yapmadı: 0-1. 9. dakikada Dilaver'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Cengiz topu güçlükle kontrol etti. 12'de Onur'un ortasında Zahit, kaleci Cengiz'le karşı karşıya kaldı, vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 28'de Manisa bu kez sol kanattan etkili geldi. Dilaver'in bu dakikada ceza sahasına girerken sert şutunda ağlara giden topu defans kornere çeldi. 33'te Erhan'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

GOL SON NEFESTE GELDİ

51'de Serdar, sağ kanattan rakip ceza sahasına indi. Şutunda top az farkla yandan auta çıktı. 54'te Dilaver'in ortasına Serdar yükseldi, kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti. 72'de Dilaver'in kullandığı korner atışında Oğuz'un şutu auta çıktı. 83'te Çağrı'nın ortasında Sinan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Manisa FK zaferle döndü: 0-1.

CÜNEYT HASÇELİK