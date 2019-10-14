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'la ilk idmanına çıktı

Mehmet Özdilek Denizlispor'la ilk idmanına çıktı

14.10.2019, 16:02

'de pazar günü evinde ile karşı karşıya gelecek Yukatel 'da, teknik direktör 'in yerine göreve getirilen ilk idmanına çıktı.

Sabah antrenmanında önce oyuncularıyla tanışan Özdilek, ardından takımla toplantı yaptı. Futbolcularına uyarılarda bulunup takımı motive eden Özdilek'in oldukça neşeli olduğu gözlendi. Düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç ile sona erdi.

DHA

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