Mekik kaçamadı

3. Lig 1. Grup’ta konuk ettiği Silivrispor karşısında Mustafa Ethem’i golüyle üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılar, son dakikada yediği golle 2 puan bıraktı

3. Lig 1. Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan Kızılcabölükspor, Silivrispor karşısında tutunamadı, 2 puan kaybetti: 1-1. 5. dakikada sağdan bindiren Sedat'ın arka direğe ortasında topa iyi yükselen Mustafa Ethem'in kafa vuruşunda top köşeden filelerle buluştu: 1-0. 9'da Bülent'in geri pası kısa düştü, araya giren Mustafa Ethem'in vuruşunu kaleci Burak kontrol etti. 22'de Alper'in nefis arapasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Ali'nin sert vuruşunu kaleci Burak kornere tokatladı. 35'te Taygun'un şutunu yine kaleci Burak çıkardı. İlk yarı 1-0 sona erdi. 46'da Emrah'ın sert vuruşunu kaleci Amaç Ulaş güçlükle tokatladı. 77'de Eren'in sert şutunu kaleci Amaç Ulaş kornere gönderdi. 89'da ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son Eren dokundu: 1-1. 90'da Melih'in plasesini kaleci Burak kornere attı. 90+3'de Abdullah'ın vuruşunu kaleci Burak yine kornere tokatladı, maç 1-1 bitti.

SEBAHATTİN AL