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Olimpiyat gururlarına 'de coşkulu karşılama

Olimpiyat gururlarına İzmir'de coşkulu karşılama

14.10.2019, 21:29

'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda büyük başarıya imza atan ile şampiyonada dünya ikincisi olan ve olimpiyat kotası alan ile , 'de coşkuyla karşılandı

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan ve milliler yurda döndü.

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