Olimpiyat gururlarına İzmir'de coşkulu karşılama

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda büyük başarıya imza atan İbrahim Çolak ile şampiyonada dünya ikincisi olan Ahmet Önder ve olimpiyat kotası alan Ferhat Arıcan ile Nazlı Savranbaşı, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak ve milliler yurda döndü.