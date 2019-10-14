Soma fırtınası

15. dakikada Burak Balaban'ın golüyle geriye düşen siyah-beyazlılar, 2 dakika sonra Onur'la eşitliği yakaladı 38. dakikada Mehmet Uysal'ın golü ev sahibi ekibe bayram sevinci yaşattı, Manisa temsilcisi zirveye yöneld
3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesine devam eden Somaspor, iç sahada yenik duruma düştüğü maçta Altındağ Belediyespor'u mağlup etmeyi başardı: 2-1. 15. dakikada konuk takım Burak Balaban'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu golden 2 dakika sonra Somaspor'un beraberlik golü geldi. Dakikalar 17'yi gösterdiğinde ev sahibi takım, Onur'un golüyle skora dengeyi getirdi.
MEHMET SKORU BELİRLEDİ
25'te Mehmet Uysal'ın şutunda sonuç gelmedi. 31'de Üzeyir'in ceza yayı üzerinden vuruşu dışarı gitti. 38. dakikada Somaspor, Mehmet Uysal'ın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Devre bu sonuçla kapanırken, 49'da Mehmet Uysal'ın şutu auta çıktı. 62'de Oğuzhan'ın serbest atışında Onur'un kafa vuruşu üstten dışarı gitti. 74'te Mehmet Uysal mutlak fırsattan yararlanamadı, maç 2-1 sona erdi.
YILMAZ SARIPINAR
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