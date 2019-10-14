Terim için Real iddiası

İspanya basını 22 Ekim’de Real’in G.Saray’a kaybetmesi halinde Terim’in takımın başına gelebileceğini öne sürdü. İspanya'da Fatih Terim iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Real Madrid kulübüne yakın çevreler tecrübeli hocanın İspanyol kulübünün başına geçebileceğini öne sürerken G.Saray ile İstanbul'da oynayacakları maç sonrasında durumun şekillenebileceği konuşuluyor.

İspanya'da Fatih Terim iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Real Madrid kulübüne yakın çevreler tecrübeli hocanın İspanyol kulübünün başına geçebileceğini öne sürerken G.Saray ile İstanbul'da oynayacakları maç sonrasında durumun şekillenebileceği konuşuluyor. İspanyol basını 22 Ekim'deki randevuda Real Madrid'in mağlup olması halinde Zidane'ın son maçı olabileceğini öne sürdü. İddiaya göre Real, bu maçı kaybettiği halde İspanya'ya Terim ile birlikte dönecek.

İTALYA'DA ÇALIŞMIŞTI

Gelen haberlere karşın G.Saray kanadı ise sessizliğini koruyor. Daha önce İtalya'da Fiorentina ve Milan tecrübesi yaşayan deneyimli hocanın İspanya devine gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Terim 2000-2001 sezonunda çalıştırdığı Fiorentina'da 20 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi görmüştü. Milan'da ise 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



LİNNES'İN MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜLER

Galatasaray'da Martin Linnes'in yeniden sarı kırmızılı formayı giymesi adına adımlar atılmayı başladı. Yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Norveçli oyuncunun geri dönüşü kesinleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar Martin Linnes'in menajeri Jim Solbakken ile bir görüşme yaptı. Linnes'in menajeri Solbakken'e, oyuncunun Ocak ayının ardından kadroda değerlendirileceği ve Teknik Direktör Fatih Terim'in de Linnes'e ligin ikinci yarısında şans vereceği iletildi.