Uşakspor seriye taktı

Kırmızı Grup’ta Etimesgut ve Vanspor zaferleri ile yükselişe geçen kırmızı-siyahlı ekip Eyüp engelini Kadir ve Ozan’la aştı

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve Vanspor FK zaferleriyle çıkışını sürdüren Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini taraftarları önünde Eyüpspor'u 2-0 yenerek aldı. Maça hızlı başlayan Aşigolar, 9. dakikada golü buldu. Bu dakikada sahneye çıkan Kadir plase bir vuruşla takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 29'da Kadir'in ortasında Alpay'ın kafa vuruşu kaleci Alp'te kaldı. 41'de Seçkin getirdi, Abdullah vurdu sonuç gelmedi, devre 1-0 sona erdi. 49'da Ali'nin pasında Gökhan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı. 55'te Gürcan'ın pasında Eren'in şutunu kaleci Ersin çıkardı. 77'de İbrahim ortaladı, Seçkin kötü vurdu. 85'te Uşak'ı rahatlatan gol geldi. Bu dakikada Ozan sert vurdu, fark ikiye çıktı: 2-0. Uşak, bu sonuçla Play-Off yarışına ortak oldu.