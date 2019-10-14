  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Uşakspor seriye taktı

seriye taktı

Uşakspor seriye taktı
Giriş Tarihi: 14.10.2019

’ta Etimesgut ve Vanspor zaferleri ile yükselişe geçen kırmızı-siyahlı ekip Eyüp engelini ve ’la aştı

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve Vanspor FK zaferleriyle çıkışını sürdüren Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini taraftarları önünde Eyüpspor'u 2-0 yenerek aldı. Maça hızlı başlayan Aşigolar, 9. dakikada golü buldu. Bu dakikada sahneye çıkan Kadir plase bir vuruşla takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 29'da Kadir'in ortasında Alpay'ın kafa vuruşu kaleci Alp'te kaldı. 41'de Seçkin getirdi, Abdullah vurdu sonuç gelmedi, devre 1-0 sona erdi. 49'da Ali'nin pasında Gökhan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı. 55'te Gürcan'ın pasında Eren'in şutunu kaleci Ersin çıkardı. 77'de İbrahim ortaladı, Seçkin kötü vurdu. 85'te Uşak'ı rahatlatan gol geldi. Bu dakikada Ozan sert vurdu, fark ikiye çıktı: 2-0. Uşak, bu sonuçla Play-Off yarışına ortak oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşakspor seriye taktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN