Zafer gecemiz olsun

Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda bugün Fransa önünde liderlik sınavı verecek. Son olarak sahasında Arnavutluk'u yenerek finaller için büyük avantaj sağlayan ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçta 2-0 yendiği güçlü rakibini yine mağlup etme planları yapıyor.

Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda bugün Fransa önünde liderlik sınavı verecek. Son olarak sahasında Arnavutluk'u yenerek finaller için büyük avantaj sağlayan ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçta 2-0 yendiği güçlü rakibini yine mağlup etme planları yapıyor. Saint- Denis şehrinde bulunan Stade de France'da oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych görev yapacak. Bu önemli randevu TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



İKİSİ DE 18 PUANDA

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor. Milliler hem Fransa ile arasındaki puan farkını açma hem de İzlanda ile oynayacağı mücadeleye rahat çıkma hesapları yapıyor. H Grubu'nda günün diğer maçlarında ise Moldova Arnavutluk'u, İzlanda da Andorra'yı ağırlayacak.



FRANSA'DAN ISLIK AÇIKLAMASI GELDİ

Fransa maçı öncesi Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet'ten ilginç bir açıklama geldi. Maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ile toplantı talep ettiklerini belirten Le Graet, ilk karşılaşmada oyuncularının tüm maç boyunca ve milli marşlarında bile ıslıklandığını belirtti. Ancak, Stade de France'ta işlerin iyi gideceğini düşündüğünü belirten Le Graet, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Kolay olmayacak elbette. Çünkü, Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız. Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek."



SKANDAL SÖZLER

Milli Takım'ın yıldızları Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek ile ilgili İtalyan siyasetçi Roberto Calderoli skandal açıklamalarda bulundu. 63 yaşındaki senatör, Roma ve Juventus'ta forma giyen oyuncularımız hakkında "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Türkleri savunmak istiyorlarsa, geri dönsünler. Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler. Roma ve Juventus taraftarları onların takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Her iki yıldız oyuncumuzun da sözleşmelerinin feshedilmesini isteyen Senatör Calderoli, "İtalya'da kazandıkları paraları bıraksınlar ve Türkiye'ye dönsünler" dedi.



UEFA'DAN YALANLAMA

UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili konuşan UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, "Cuma günkü maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır."dedi. Açıklamada, UEFA yetkililerine atfen kullanılan yorumların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. A Milli Takım, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etmiş ve asker selamıyla bu golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe armağan etmişti.



MBAPPE VE KANTE GÖREV ALAMAYACAK

FRANSA'DA Kylian Mbappe ile N'Golo Kante bugün forma giyemeyecek. Mbappe'nin ekibimize karşı forma giyemeyeceği daha önce açıklanırken İzlanda maçı öncesi sakatlanan Kante'nin Türkiye maçında görev alamayacağı bildirildi.



EMRE, ABDULKADİR VE EFECAN SAKAT

EURO 2020 Elemeleri'ndeki zorlu sınavımızda Emre Belözoğlu, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle yok. Emre, takıma destek vermek için Fransa kafilesine dahil edilse de Abdulkadir Parmakve Efecan Karaca ise yer almadı.



6. KEZ OYNUYORUZ

TÜRKİYE ile Fransa, bugün Paris'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı. Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.



HEDEFİMİZ 221. GALİBİYET

A Milli Takım, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyette 760 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.



ŞENOL GÜNEŞ İLE 60. MAÇA ÇIKIYORUZ

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ayyıldızlı ekiple 60. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 59 maçta milliler, 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 76 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.



STADE DE FRANCE'DA TÜRK GECESİ OLACAK

STADE De France da oynanacak maça taraftarlarımızın yoğun ilgi göstermesi beklenirken stadın yarısının Türk taraftarlardan oluşacağı öğrenildi. Ay-yıldızlılara 3200 kişilik yer ayrılsa da Fransa'da yaşayan Türkler ile birlikte 30-40 bin arasında bir taraftar grubunun maçı izleyebileceği öne sürüldü. 81.338 kapasiteli statta ev sahibiymişiz gibi tribün şov yapacağımız gelen haberler arasında.