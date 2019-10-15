Akhisarspor’a Dutlulu morali

TFF 1. Lig'de 18 Ekim Cuma günü oynayacağı Eskişehirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor'a Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan moral geldi.

TFF 1. Lig'de 18 Ekim Cuma günü oynayacağı Eskişehirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor'a Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan moral geldi. Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki sahanın zemini bakımda olduğu için Akhisar İlçe Stadı'nda çalışan yeşil-siyahlıların antrenmanını tribünden izleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışma bitiminde teknik direktör Mehmet Altıparmak ve futbolcularla bir araya geldi. Sokol Cikalleshi'nin Arnavutluk Milli Takımı'nda olduğu Akhisarspor'da, Elmar Bjarnason cezalı, Taha Yalçıner'in ise sakatlığı sürüyor.



SOUMAH DENENİYOR



Akhisarspor, Gineli ön libero Alseny Pipa Soumah'ı denemeye aldı. Antrenmanlarda takımla çalışan 21 yaşında, 1.74 metre boyundaki oyuncu teknik heyetten geçer not alırsa Ocak ayında sözleşme imzalayacak. Daha önce ülkesinde FC Atouga ve Portekiz'de Arouca ekiplerinin kadrolarında yer alan Soumah, Gine U-17 Milli Takımı'nda 6 kez görev yaptı.