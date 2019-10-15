A.Ordu yaralı Altay havalı

TFF 1.Lig’de pazar günü oynanacak İzmir derbisinde Altay zirve yolunu açmak, Altınordu ise çıkışa geçmek için mücadele edecek.

TFF 1. Lig'de pazar günü Bornova Stadı'nda İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek Altınordu ve Altay, farklı hedefler için mücadele edecek. Bu sezon lige iyi başlangıç yapamayan ve 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ev sahibi Altınordu, 5 puan toplayıp düşme potasının bir basamak üzerinde yer aldı. Sadece Eskişehirspor'u 4-1 yenebilen kırmızı-lacivertliler; Hatayspor, Karagümrük, Osmanlıspor ve BŞB Erzurumspor maçlarını kaybedip Akhisar ve Adana Demir'le berabere kaldı. Sıralamada 12 puanla 6. sırada bulunan Altay ise zirve yarışı veriyor.



İKİ EKİPTE DE HEDEF 3 PUAN



İlk ve tek yenilgisini ilk hafta Ümraniyespor'a karşı 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, Bal- Kes, Bolu ve Bursa'yı yenerken, İstanbul, Keçiörengücü ve Adanaspor müsabakalarında eşitliği bozamadı. Derbiye iddialı hazırlanan iki İzmirli de tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.

SON DERBİLER ALTINORDU'NUN



Altınordu'ya geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmada da 2-1'lik skorlarla mağlup olan Altay, 2013-14 sezonunda 2. Lig'deki derbilerde ise ilk yarıdaki müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrılıp, ikinci devrede rakibine 3-1 yenilmişti. Altınordu ile oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Altay, kırmızı-lacivertlileri son olarak 16 Mart 1991'de 2-0'la dize getirmişti. Bu sezon öncesi TSYD Ege Dostluk Turnuvası'nda oynanan hazırlık maçını da Altınordu 1-0 kazandı. Altay, rakibini yenip kötü kaderine son vermek isterken, Altınordu maçı kazanıp geleneği sürdürmek ve taraftarlarını sevindirmek istiyor.