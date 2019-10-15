Denizli’de tarihi maç

Süper Lig’de milli aranın ardından yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek yönetimindeki ilk maçında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak Horoz, 10 yıl sonra sarı-lacivertlilere rakip olacak

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından yeni teknik patronu Mehmet Özdilek yönetimindeki ilk maçta 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Yukatel Denizlispor, yaklaşık 10 yıl sonra sarı-lacivertlilere rakip olacak.



ÇELME TAKMIŞTI



Ligde 5 maçtır galip gelemeyen, Yücel İldiz'in yerine göreve getirdiği Özdilek'le yeni bir çıkış yapmayı hedefleyen yeşil-siyahlı ekip, Fenerbahçe'yle son resmi maçını Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda, 22 Ocak 2010'da oynadı. İstanbul'daki o maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. Denizlispor, rakibini son olarak 9 Ağustos 2009'da konuk etti. Sarı-lacivertliler o mücadeleden de 2-0 galip ayrıldı. İki takım arasında Süper Lig tarihine geçen maç ise 14 Mayıs 2006'da yine Atatürk Stadı'nda oynandı. Ligin son haftasında Denizli sahaya düşme korkusuyla, F.Bahçe ise şampiyonluk hedefiyle çıktı. Türkiye'nin kilitlendiği maç 1-1 beraberlikle bitti Denizlispor 1 puan farkla ligde kaldı, F.Bahçe ise son hafta şampiyonluğu ezeli rakibi G.Saray'a kaptırdı. F.Bahçe önünde çıkış yapmayı planlayan Mehmet Özdilek, oynatmak istediği futbolu antrenmanlarda çalıştıracak. Futbolcularıyla bire bir görüşmeler yapan Özdilek, "Bu oyunculara inanıyorum. Daha iyi şeyler yapacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız ancak düşündüğümüz şeyleri skorla birleştirmek istiyoruz" diye konuştu



ÖZDİLEK'TEN DENİZLİ'YE GEÇER NOT



Süper Lig'de milli maç arasın- Dutlulu morali da TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yla oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanan Denizlispor'da resmi sözleşmeyi imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takıma geçer not verdi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı tribünden takip eden deneyimli teknik adam, tüm futbolculara şans verildiği karşılaşmadan mutlu ayrıldı. Takımın iyi bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Mehmet Özdilek, "Başaracağımız çok şey var. Herkes kendini göstermeye çalıştı. Bu ligde güzel işlere imza atacağız. Forma rekabeti üst düzeyde olacak" dedi.