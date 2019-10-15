Emre futbolu bırakıyor

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu ve bu sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra futbolculuk kariyerini sonlandırmak istediğini söyledi.

F.Bahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu ve bu sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra futbolculuk kariyerini sonlandırmak istediğini söyledi. 39 yaşındaki oyuncu özel bir finalle veda etmek istediğini kaydederek "Bu yaşlarda oynamak gerçekten kolay değil. Hele bu mevkide oynamak hiç kolay değil. Performans verebilmek çok önemli saha içinde. Ben de mükemmeliyetçi biriyim. Eğer performans eksikliğimi görürsem bunun kırgınlığını yaşayabilirim. O yüzden zirvede bırakmak gerekiyor. Bu sezon hem F.Bahçe'de şampiyonluk yaşayıp, hem de Milli Takım'da büyük başarılar yaşayıp güzel bir final yapmak istiyorum" şeklinde konuştu. Bu arada tecrübeli oyuncu sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de üç maçı kaçıracak.



OZAN TUFAN BEDAVA GİDEBİLİR



Fenerbahçe'de sezona başarılı bir başlangıç yapan Ozan Tufan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Crystal Palace nabız yoklarken oyuncunun bedalsiz olarak ayrılması gündemde. Milli futbolcunun, Fenerbahçe'yle mukavele yenilemek yerine ara transferde veya sezon sonunda Crystal Palace Kulübü'ne imza atacağı konuşuluyor.