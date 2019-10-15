Falcao sancısı

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızının tedavisi sürerken oyuncunun Demir Grup Sivas maçında da oynamama ihtimali yüksek

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlığı sebebiyle G.Birliği deplasmanına götürülmeyen Kolombiyalı oyuncu dünkü idmana da çıkmazken Sivasspor ile oynanacak kritik maç öncesi teknik heyetin keyfi kaçtı. Yıldız ismin milli arada da tam olarak iyileşmediği ve bu hafta oynamasının zor olduğu öne sürüldü. Teknik direktör Fatih Terim'in de oyuncu gelişim gösterse bile gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanacak mücadeleyi düşünerek şans tanımayacağı bildirildi. Sarı-kırmızılılarda Falcao dün günü tedaviyle tamamlarken Adem Büyük ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Luyindama tedavisinin ardından sahada düz koşulara başlarken, Lemina, fizyoterapistler eşliğinde sahada özel antrenman gerçekleştirdi.



PASSOLİG'DE G.SARAY ZİRVEDE



Süper Lig'de geride kalan yedi haftalık periyotta Galatasaraylı taraftarlar, lig başladıktan sonra aldıkları 52 bin 497 Passolig ile zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, toplamda ise 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet sayısına ulaştı. Aslan'ı, 42 bin 603 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig'in başlamasından bu yana 21 bin 236 Passolig satışı gerçekleştirdi.