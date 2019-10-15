Hayırlı evlat Çolak

Almanya’da yapılan Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda birinci olup Türk spor tarihine geçen İbrahim Çolak’ın annesi ve babası çocukları ülkeye dönmeden adına ödül alırken duygusal anlar yaşadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Sporun Enleri Ödül Töreni bu yıl 7'nci kez gerçekleştirildi. İzmir'de yapılan organizasyonda; Akdeniz, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceye giren 37 sporcuya plaket verildi. Törende; Almanya'nın Stuttgart kentinde sona eren Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanıp büyükler kategorisinde madalya alan ve Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak'ın ödülünü annesi Sultan Çolak ve babası Mehmet Çolak, Vali Yardımcısı Erhan Günay'ın elinden aldı. Ayakta alkışlanan ve duygusal anlar yaşayan Çolak çifti, çocuklarıyla gurur duyduklarını söyledi.



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Halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Almanya'da 14.933'lük derecesiyle İstiklal Marşı'nı dinleten milli cimnastikçi, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Şampiyonada İbrahim Çolak ile birlikte Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmıştı. Türkiye Cimnastik Milli Takımı, madalya sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.