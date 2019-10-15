Karşıyaka zirveyi sevdi

Basketbol Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yeniden takımın başına geçirdikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Pınar Karşıyaka, zirvede başladığı sezonda liderlik koltuğundan inmedi.

Basketbol Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yeniden takımın başına geçirdikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Pınar Karşıyaka, zirvede başladığı sezonda liderlik koltuğundan inmedi. Ligin ilk haftasında Teksüt Bandırma Basketbol'u deplasmanda 32 sayı farkla yenerek zirveye kurulan Kaf-Kaf, 3 haftadır liderliği bırakmadı. Ligde evindeki ilk maçta Arel Üniversitesi engelini rahat geçen Karşıyaka, daha sonra Bursaspor'u 85-77 yendi. Süper Lig'de F.Bahçe Beko'yla 3'te 3 yapan tek takım olan, lig ve Avrupa'da çıktığı 5 maçı da kazanan Karşıyaka, 19 Ekim'de İTÜ BB'yi konuk ederek koltuğu korumaya çalışacak.



SARICA ÇOK UMUTLU



Kendi döneminde ligde şampiyonluk, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşayıp, görevden ayrıldıktan sonra 3 yıl Play-Off yüzü görmeyen Karşıyaka'ya dönen Ufuk Sarıca, "Sonuçta 3 maçta 2 deplasman galibiyeti aldık. Bu takım büyük işler başaracak, göreceksiniz" diyerek iddialı konuştu.