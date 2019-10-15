Kartal aşkı

Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic “Taraftar muazzam, imkanlarımız kusursuz. Futbolu burada bırakmak istiyorum” dedi

Beşiktaş'ın Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Adem Ljajic, siyah-beyazlı kulüpte çok mutlu olduğunun altını çizerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu futbolu Kara Kartal'da bırakmak istediğinin altını çizerek "Beşiktaş, beni ilk görüşte etkileyen, büyüklüğü ve gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Taraftar muazzam. İmkanlarımız kusursuz. Futbolu burada bırakmak isterim" dedi. Takım olarak sezona kötü başladıklarını belirterek, kendi ve takım performansından memnun olmadığını dile getiren Sırp orta saha oyuncusu "İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. En önemlisi kendime inanmam. Bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.



ELNENY'E MİLAN KANCASI



Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Elneny için Milan devreye girdi. İstanbul'da beklediği gibi bir ortam bulamayan 27 yaşındaki Mısırlı futbolcunun da İtalyan devine sıcak baktığı öğrenildi. Gazişehir maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan oyuncunun A.Gücü önünde forma giymesi bekleniyor.