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’ye nazar değdi

KSK’ye nazar değdi
Giriş Tarihi: 15.10.2019

3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yükselişe geçen , geçen sezondan bu yana bileğini bükemediği deplasmanında fren yaptı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yükselişe geçen Karşıyaka, geçen sezondan bu yana bileğini bükemediği Erokspor deplasmanında fren yaptı. Erokspor'a geçen sezon evinde ve deplasmanda 3-1'lik sonuçlarla yenilerek Play-Off oynayıp tamamladığı grupta şampiyonluktan olan KSK, bu sezon da çıkışa geçtiği haftalarda rakibine takıldı. Sahadan ilk yarının sonunda kalesinde gördüğü golle yenik ayrılan KSK, ikinci yarıda birçok pozisyondan yararlanamadı.

KOCAELI'NI KONUK EDECEK

Grupta 7 maç sonunda 8 puanla 11'inci sırada kalıp 3 puan geriden takip ettiği Play-Off hattını yakalama fırsatını tepen Karşıyaka, pazar günü zirve yarışındaki Kocaelispor'u konuk edecek.

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