Menemen’i eskiler uçurdu

Sarı-lacivertli ekibin topladığı 7 puana geçen sezondan takımda kalan Taşkın ve Mustafa attığı 4 golle direkt katkı sağlarken yenilerden sadece Halil İbrahim gol sevinci yaşadı

TFF 1. Lig'de hayatta kalma savaşı veren Ekol Göz Menemenspor'u eski oyuncuları ayakta tuttu. İlk kez mücadele ettiği ligde sezon öncesi 13 transfer yaparak yepyeni bir kadro ile mücadele eden İzmir ekibi, geçen yıldan takımda kalan oyuncuları sayesinde 7 puan topladı. Sarı-lacivertli ekibin ligde attığı 5 golün 4'ü eski oyuncuları Taşkın ve Mustafa Çeçenoğlu'nun ayağından geldi. Taşkın, 2-0 kazanılan Giresun maçında ve berabere biten Karagümrük maçında 1'er gol atarken, Mustafa ise son oynanan Adana Demir maçında ağları sarsarak galibiyeti getirmişti. Mustafa'nın gol attığı Osmanlı maçını 2-1 kaybeden Menemen'de yenilerden sadece Halil İbrahim, Giresun maçında 1 gol kaydetmişti.

KADRODA İSTİKRAR

Milli araya Adana Demir galibiyeti ile moralli giren Menemenspor'da Laleci, Erzurumspor ile İzmir'de oynanacak maçta kadroyu değiştirmeyecek. Göztepe ile oynanan özel maçta yedek oyuncuların performansını gören Laleci, Erzurum'a karşı istikrarı seçti. Laleci, "Erzurum'u yenecek güçteyiz, Adana Demir galibiyetinin anlam kazanabilmesi için 3 puan almalıyız" dedi.

MENEMENSPOR ZİNCİR KIRACAK

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kaybederek taraftarlarını üzerken, 7 puanının tamamını da deplasmandan kazandı. İzmir temsilcisi evindeki kötü kaderini BB Erzurum maçıyla sonlandırmak istiyor.

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