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skandalı resmen açıkladı! A 'a soruşturma açıldı

UEFA skandalı resmen açıkladı! A Milli Takım'a soruşturma açıldı

15.10.2019, 19:19

, Arnavutluk ve karşılaşmalarında A futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcılık ve politik davranış" olarak nitelendirdi ve 'ye soruşturma açtı.

UEFA, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcılık ve politik davranış" olarak nitelendirdi ve Türkiye'ye soruşturma açtı.

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