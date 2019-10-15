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'dan ! Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı!

UEFA'dan skandal karar! Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı!

15.10.2019, 16:18 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019,16:20

, ve 'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A 'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Kararın 'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.

Selam sana Türkiye

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