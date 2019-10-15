Yeni Çağlar Ravil

Altınordu’nun Kazakistan asıllı genç Türk oyuncusu Ravil Tagir’i Çağlar Söyüncü’nün eski takımı Alman Freiburg almak istiyor

Altınordu'nun sezon başında kadrosuna katıp Ümit Milli Takımı'na gönderdiği 16 yaşındaki defans oyuncusu Ravil Tagir dünya devlerinin yakın takibinde. Ay-yıldızlı ekibin Avusturya ile deplasmanda oynadığı maçta çok sayıda büyük kulübün takip ettiği genç oyuncuyu Çağlar Söyüncü'nün eski takımı Almanya temsilcisi Freiburg'un ısrarla istediği öğrenildi., Freiburg antrenörü Florian Bruns ile scout ekibinden Robert Piller tarafından uzun süredir takip edilen futbolcuya daha önce de Fenerbahçe talip olmuştu. 2003 doğumlu, Kazakistan asıllı Türk stoper Kazakistan Milli Takımı yerine Türk Milli Takımı'nı tercih etmiş ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe tarafından İngiltere ile oynanan U-21 maçında da ilk 11'de oynatılmıştı. 16 yaşındaki 1.82 boyundaki genç yıldız oyun stiliyle Çağlar ve Merih Demiral'a benzetiliyor.



"BURASI DOĞRU ADRES"



Altınordu'ya üç yıllık imza atan 16 yaşındaki genç savunmacı Ravil Tagir, "Burada her şey profesyonelce yapılıyor. Kendimi geliştirmem açısından çok güzel bir yerdeyim. Birçok transfer haberleri geliyor ama ben işime bakıyorum. Sonuçta bu konuda kulübümün tavrı çok önemli" şeklinde konuştu.



"BEN 30 YAŞINDA ONUN GİBİYDİM"



Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, Ravil Tagir'den övgüyle bahsederken "Bana göre Ravil, Türk futboluna ilerleyen zamanlarda gerçekten damga vuracak birisi. Ancak gelişimini iyi sağlaması gerekiyor. 16 yaşında, önü çok açık. Ben 30 yaşında Ravil gibiydim. Gerçekten onu tebrik etmek lazım" dedi.