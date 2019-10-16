Altay İzmir’de coşacak

TFF 1. Lig'de nündeki 4 maçın 3'ünü İzmir'de oynayacak olan siyahbeyazlılar bu seriden yara almadan çıkıp şampiyonluk yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

TFF 1. Lig'de milli maç arasından önce ligdeki son karşılaşmasında taraftarı önünde Bursaspor'u 2-1 yenerek zirveyle arasında puan farkını 2'ye düşüren Altay zorlu bir seriyle yoluna devam edecek. Ligde önündeki 4 maçın 3'ünü İzmir'de oynayacak olan siyahbeyazlılar bu seriden yara almadan çıkıp şampiyonluk yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.



KAYIP İSTEMİYORLAR



Ligde 12 puanla altıncı sırada yer alan siyah-beyazlılar pazar günü Bornova Stadı'nda Altınordu'ya konuk olacak. 9. hafta da ise Ekol Göz Menemenspor'u ağırlayacak. Hemşehrileri ile üst üste zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Altay, İzmir'deki maçlarda kayıp yaşamayıp zirveye adım adım yaklaşmak hedefinde. Şampiyonluk yarışı veren siyah-beyazlıların karşılaşacağı İzmirli rakipleri ise alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapıyor. Zorlu İzmir derbilerinde mücadele edecek olan Altay ligin 10. haftasında deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden biri olan Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.



ZORLU FİKSTÜR



Siyah-beyazlılar 11. hafta taraftarı önünde yine şampiyonluk adaylarından Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kritik maçlardan kayıpsız ayrılmak istediklerini belirten Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Altı maçlık yenilmezlik serimiz var. Hedefimiz zirve ise seri galibiyetler almak zorundayız. Bursaspor önünde kazandığımız üç puanın anlam kazanması için önümüzdeki maçlarda da kayıp yaşamamalıyız" dedi.



CEM ÖZGENER'E MİLLİ DAVET



Altay camiasının sembol isimlerinden merhum Esin Özgener'in torunu ve İzmir Ticaret Odası Başkanı ve eski Altay ile Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mahmut Özgener'in oğlu Cem Özgener siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Cem Özgener ortaya koyduğu futbolla milli takımın değişilmez isimleri arasına girdi. 16 yaş altı Milli Futbol Takımın, 22-24 Ekim 2019 tarihlerinde Karadağ'da oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna Altay'ın U16 takımından orta saha Cem Özgener çağırıldı. Uzun yıllar Altay'a yönetici olarak hizmet veren Özgener ailesinin üçüncü kuşağı olan Cem Özgener'in ileriki yıllarda yıldız futbolcu olarak izlemesi bekleniyor.



DERBİDE TECRÜBE GENÇLİĞE KARŞI



TFF 1. Lig'de pazar günü Bornova Stadı'nda Altınordu ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisi genç oyunculardan kurulu kırmızı-lacivertli takımla, deneyimli isimlere sahip olan siyah-beyazlıların mücadelesine sahne olacak. Altınordu, 24.3 yaş ortalamasıyla mücadele ederken, Altay ise 29.4 yaş ortalamasıyla ter döktü. Altay'da 38 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk ligin en deneyimli ismi, Altınordu'da top koşturan 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce ise ligin en genç oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Altınordu teknik patronu Hüseyin Eroğlu, son maçta altyapıdan yetişen Kerim, Ravil ve Fatih'e ilk 11'de şans verdi. Siyah-beyazlılarda ise teknik direktör Sait Karafırtınalar, ilk 11'de altyapı patentli bir isme yer vermedi.