  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Çıktık açık alınla

Çıktık açık alınla

Çıktık açık alınla
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Teknik Direktör futbol gündemini 'a değerlendirdi: "Nedendir anlamıyorum herkes sanki ikinciliğe razı gibi. Bu takım İzlanda'yı da Andorra'yı da mağlup eder ve gruptan lider olarak çıkar. Buna yoğunlaşmalıyız"

Milli Takımımız gençleşti ama büyük bölümü gurbetçi. Sizce sorun ne?
"Büyük kulüplerimiz günlük başarılarla işi idare ettikleri için hazır ve isim yapmış futbolcularla oynamayı tercih ederler. Merih Demiral da bunlara önemli örnek. Oysa Avrupa'da aksine gençlerin turnuvaları izlenir, seçilen genç oyunculara şans tanınır. Ben Ümit Karan'ı 15 yaşında keşfetmiştim. Şimdi Göztepe'de forma giyen Serdar Gürler'i de Elazığ'dan yeteneğini keşfedip çıkarmıştım. Kaleleri şaşıracak derecede genç ve heyecanlıydı. Bana şimdiye kadar kimse, "Bravo hocam, helal olsun, bu oyuncuları sen keşfetmiştin" demedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çıktık açık alınla haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN