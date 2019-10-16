Çıktık açık alınla

Teknik Direktör Yılmaz Vural futbol gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi: "Nedendir anlamıyorum herkes sanki ikinciliğe razı gibi. Bu takım İzlanda'yı da Andorra'yı da mağlup eder ve gruptan lider olarak çıkar. Buna yoğunlaşmalıyız"

Milli Takımımız gençleşti ama büyük bölümü gurbetçi. Sizce sorun ne?

"Büyük kulüplerimiz günlük başarılarla işi idare ettikleri için hazır ve isim yapmış futbolcularla oynamayı tercih ederler. Merih Demiral da bunlara önemli örnek. Oysa Avrupa'da aksine gençlerin turnuvaları izlenir, seçilen genç oyunculara şans tanınır. Ben Ümit Karan'ı 15 yaşında keşfetmiştim. Şimdi Göztepe'de forma giyen Serdar Gürler'i de Elazığ'dan yeteneğini keşfedip çıkarmıştım. Kaleleri şaşıracak derecede genç ve heyecanlıydı. Bana şimdiye kadar kimse, "Bravo hocam, helal olsun, bu oyuncuları sen keşfetmiştin" demedi.