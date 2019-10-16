Denizli'de Fener alayı

Yukatel Denizlispor’da, 20 Ekim Pazar günü oynanacak F.Bahçe maçı öncesi nefesler tutuldu. Başkan Ali Çetin, “Yeni hocamızla yeni sayfa açacağız. Kazanacak güçteyiz. Hedefimiz zafer” dedi

Süper Lig'de 20 Ekim Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da tüm camia 3 puana kilitlendi. Başkan Ali Çetin, Fenerbahçe'yi yenerek lige yeni bir başlangıç yapacaklarını dile getirdi. Milli arada teknik direktörlük değişikliğine gittiklerini hatırlatan Çetin, "Mehmet Özdilek hocamızla yepyeni bir sayfa açacağız" dedi.



TARAFTARLARA SESLENDİ



Taraftardan destek beklediğini vurgulayan Ali Çetin, "Takımımız çok iyi hazırlanıyor. Fenerbahçe'yi yenecek güçteyiz. Tek bir amacımız var, 3 puanı hanemize yazdırmak. Stadımızı dolu göreceğimizden şüphem yok. Fenerbahçe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz. Ligde 7 hafta geride kaldı. Denizlispor 9 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Bu başarıda herkesin emeği var. Bu yüzden gece gündüz çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. F.Bahçe'yi yenip emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Sezon başı koyduğumuz ilk 5 hedefimizde sapma yok" dedi.



TAHMİN YAPMADI



Sezonun ilk maçını Galatasaray'la oynayacaklarını ve 2-0 kazanacaklarını iddia eden ve bu tahmini tutan Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in adı 'Kahin Başkan'a çıkmıştı. Fenerbahçe maçı öncesi maça dair tahmini sorulan Çetin, şu sözleri söyledi: "Tahminde bulunmayacağım. Hissetmeden bir şey olmuyor. Skor vermeyeceğim. Elimizden geleni yapacağız."



ESTUPINAN MI MEHMET MI?



Hugo Rodallega'nın sakatlanması sonrasında gol bölgesinde sıkıntı yaşayan Denizlispor'da, teknik direktör Mehmet Özdilek'in Fenerbahçe maçında santrfor olarak kime şans vereceği merak ediliyor. Horoz'da iki aday var, Mehmet Akyüz ile Oscar Estupinan. Altınordu ile yapılan ve 3-1 kazanılan hazırlık maçında ilk 11'de maça başlayan Mehmet Akyüz'ün forvet hatındaki arkadaşlarıyla uyumu dikkat çekerken, 2. yarı onun yerine oyuna dahil olan Estupinan da göz doldurmuştu. Özdilek, son kararını cumartesi günü verecek.



ZOLAN'DAN TARAFTARA ÇAĞRI VAR



Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Denizlispor'un, Denizli'nin markası olduğuna dikkat çekti, "F.Bahçe maçı var. Denizlispor'a gönül vermiş olan tüm hemşehrilerimin gelip Denizlispor'a destek olmalarını istiyorum" dedi.



İLDİZ'E TEŞEKKÜR ETTİ



Yücel İldiz'e yaptığı icraatlar nedeniyle teşekkür eden Zolan, "Mehmet Özdilek'le yeni bir sayfa açıyoruz. Şimdi tam destek, hep destek zamanı. Biz görevde olduğumuz sürece her zaman Denizlispor'umuzun yanında olduk. Zor günlerde de güzel günlerde de markamıza sahip çıktık. İnşallah Denizlispor'a sahip çıkarlar. Takımımız da Süper Lig'de güzel işlere imza atar" dedi.

SEBAHATTİN ALP