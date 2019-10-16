Eroğlu üstün taraf

Altınordu ve Altay'ın başında bulanan teknik adamlar Eroğlu ile Karafırtınalar bir dönem birlikte çalıştı. Eroğlu, 4-1 önde yer alıyor

Pazar günü Bornova Stadı'nda oynanacak Altınordu- Altay derbisinde iki dost teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile Sait Karafırtınalar karşı karşıya gelecek. İzmir'de derbide gözler iki başarılı teknik adamda olacak. Bir dönem Bucaspor'da Sait Karafırtınalar'ın yardımcısı olan kırmızılacivertli ekibin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu hafta sonu bir dönem kader birliği yaptığı Karafırtınalar ile 9. kez rakip olacak. İki teknik direktörün bugüne kadar oynadığı 8 maçta Eroğlu sahadan 4 kez galibiyetle ayrıldı. Karafırtınalar ise 1 karşılaşma kazandı.



ZORLU REKABET



İKI teknik adam ilk kez 2014-15 sezonunda Buca- Altınordu maçında kozlarını paylaştı. İzmir derbisi 1-1 eşitlikle sona erdi. Eroğlu ve Karafırtınalar'ın yolları bir sezon sonra tekrar kesişti. Altınordu 2015-16'da evinde Karafırtınalar'ın başında olduğu Erciyes'i 4-2 mağlup etti. 2016-17'de Sait Karafırtınalar bu kez Manisa'nın teknik direktörü olarak Eroğlu'na 2 kez rakip oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Manisa'da oynanan maçı Altınordu 2-0 kazandı. Eroğlu daha sonra Karafırtınalar'ı Bolu'yu çalıştırdığı dönemde deplasmanda 2-1 yendi, İzmir'de ise rakibine 5-1 yenildi. Geçen sezon Altay ile oynanan derbi maçı ise Hüseyin Eroğlu'nun idaresindeki Altınordu 2-1 kazandı.