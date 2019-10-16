Fener’de hedef Melnjak

Sarı-lacivertliler, sol bek sorunun çözmek için düğmeye basarken Ocak ayında Çaykur Rize’nin Hırvat oyuncusunu transfer edecek

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı buhranın ardından şampiyonluğa gözünü diken Fenerbahçe, transfer harekatını sürdürüyor. Sarılacivertli yönetim, sorun yaşadığı sol bek mevkisi için arayışlarına hız verirken hedefte Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak yer alıyor.



MELNJAK SICAK BAKIYOR



Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve 1 yıl opsiyonu bulunan Hırvat oyuncuyu almak için görüşmelere başladı. 26 yaşındaki oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe de Rize yönetimine takas formülünü önerecek. Melnjak 6 gol, 2 asist ile 2019'da Süper Lig'de skora en fazla katkı yapan savunma oyuncusu olarak ön plana çıktı.



6 GOL 2 ASİST



Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hırvat Dario Melnjak, skora katkısı ile de ön plana çıkıyor. Başarılı savunmacı 2019 yılı içersinde attığı 6 gol ve yaptığı 2 asist ile Süper Lig'de forma giyen savunmacılar içerisinde en başarılı isim olarak öne çıkıyor.



GOL SEVİNCİ OLAY OLDU



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