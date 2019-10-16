Gurur tablosu

Dünya Cimnastik Şampiyonası’ndan tarihi zaferlerle dönen İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Nazlı Savranbaşı İzmir’de büyük coşkuyla karşılandı

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanarak Dünya Şampiyonu olan İbrahim Çolak ve diğer başarılı sporcular İzmir'de coşkuyla karşılandı. 23'üncüsü düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, şampiyonada farklı branşlarda 2. olan Ahmet Önder, 5. olan Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı ile birlikte İzmir'e geldi.



SIRADA OLİMPİYAT VAR



İbrahim Çolak'ı ve diğer sporcuları İzmir Adnan Menderes Havalimanında ailesi, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Havalimanında kurulan platformda kürsüye çıkan sporcular, kendilerini karşılamaya gelen vatandaşları selamladı. Milli Programda konuşan Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak, "Bu tarihi bir an gerçekten, çok mutluyum. Türk Cimnastiği olarak çok büyük bir iş başardık. Bunun devamının geleceğine inanıyorum. Sırada olimpiyatlar var, en iyi başarıyı elde edeceğimize gönülden inanıyorum. Dönüp arkaya bakıyorum da bu mutluluk patlamasının altında bu spora verdiğim zorlu bir 19 yıl var. Her sporcunun hedefi Avrupa Dünya Şampiyonaları ve olimpiyatlarda madalya kazanmaktır. Bende sporculuk kariyerim boyunca hep bunu hayal ettim. Sırada olimpiyatlar var, en iyi başarıyı elde edeceğimize gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.